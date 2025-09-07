Российская армия также поразила тяжелый коптер ВСУ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА и тяжелый коптер ВСУ в районе Северска. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения активных наступательных действий артиллерийские расчеты Южной группировки войск ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры управления ВСУ. В результате выявленных разведкой целей в районе н. п. Северск точными попаданиями был уничтожен пункт управления беспилотниками противника", - говорится в сообщении.

Помимо этого, операторы БПЛА группировки уничтожили точным попаданием дрона украинский гексакоптер "Баба-яга".

Как уточнили в министерстве, за сутки беспилотниками группировки уничтожено порядка 11 дронов и 5 антенн ВСУ.