ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Компании Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и логистический оператор СДЭК заключили соглашение о реализации совместных проектов в области доставки грузов беспилотным водным транспортом. Документ был подписан на площадке международного форума "Крылья Сахалина", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Соглашение предусматривает внедрение технологий автономного судовождения в логистические процессы, включая доставку грузов по морским и речным акваториям. Первый экспериментальный рейс запланирован в ближайшее время.

"Компании планируют запустить в беспилотном режиме из Невельска до острова Монерон безэкипажный катер "Странник", созданный разработчиками Sitronics KT. СДЭК обеспечит грузом - в ходе демонстрационного рейса будет осуществлена доставка медикаментов, не требующие соблюдения особых температурных режимов, средств связи, которые часто бывают востребованы в экстренных и аварийных ситуациях на удаленных территориях", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Sitronics KT Евгения Шишенина, подобные совместные испытания в Сахалинской области могут оказать значительное влияние на всю отрасль логистики и стать технологическим решением для связанности труднодоступных территорий.

"Автономное судовождение - стратегически важное направление, которое определит будущее доставки в России. Использование автономных судов позволит обеспечить надежное и оперативное снабжение даже самых удаленных регионов нашей страны", - отметил учредитель СДЭК Евгений Цацура.

Ранее Sitronics KT уже реализовала проекты по автономному судовождению, включая системы для железнодорожных паромов "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский".

Форум "Крылья Сахалина", проходящий с 6 по 8 сентября, является выездной площадкой Восточного экономического форума. В нем участвуют представители 19 стран и 19 компаний. Важной задачей события станет формирование научно-технологической базы, производств, инфраструктуры и подготовка квалифицированных кадров для беспилотной отрасли.