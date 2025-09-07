Украинские военнослужащие практически полностью уничтожают населенные пункты, которые оставляют в ходе отступления, рассказал депутат Заксобрания Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины во время отступления применяют тактику выжженной земли, зная, что освобожденные ВС РФ территории навсегда останутся под контролем России. Об этом ТАСС рассказал депутат Законодательного собрания Запорожской области, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"Вооруженные силы Украины практически уничтожают населенные пункты, которые оставляют в ходе отступления. Это связано с тем, что они прекрасно понимают, что российская армия не оставит ни метра освобожденной земли. Эти населенные пункты - часть территории Российской Федерации", - заявил Юрченко.

Он добавил, что армия России помогает жителям освобожденных населенных пунктов, предоставляя гуманитарную помощь и коридоры выхода.