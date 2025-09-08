Они эффективны даже при массированной атаке беспилотников

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Сотни российских предприятий применяют улавливающие сети "Дарвин" для обеспечения механической защиты инфраструктуры, техники и людей от ударов беспилотников. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель предприятия-разработчика "Системы механической защиты".

"Сети "Дарвин" показывают высокую эффективность. Прошло почти 1,5 года с первого применения нашего изделия. На сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая уничтожения объекта, защищенного антидроновыми сетями "Дарвин". Сети эффективны даже при массированном налете дронов и применяются для укрытия промышленных предприятий, электростанций и других объектов на территории всей России", - рассказали в организации.

Инновационный тип плетения, "паучий узел", позволяет сети мягко снизить силу удара БПЛА и уменьшить вероятность детонации взрывного устройства. "На первый взгляд изделие выглядит как обычная сетка, ее секрет в физических свойствах растягивающихся сетей. Очень важно, чтобы сеть впитала в себя энергетическую емкость ударного дрона. Если применить жесткую сеть, беспилотник взорвется. При защите гражданских объектов очень важно, чтобы не было взрывов. Поэтому мы придумали паучью схему плетения, когда нить плетется очень хитрым способом, а потом спрессовывается. В момент удара каждая ячейка растягивается. Получается, что дрон попадается в сеть как бабочка в сачок", - отметили в организации.

По словам производителя, помимо гражданских объектов критической инфраструктуры сети "Дарвин" применяются для защиты военных объектов, техники и личного состава. Изделие представлялось в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница", который проходил в Новгородской области 6-7 сентября.