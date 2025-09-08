Атомоход "Император Александр III" вернулся в базу после трехмесячного похода

Экипаж встретили контр-адмирал Валерий Варфоломеев, личный состав дивизии подводных лодок стратегического назначения, члены семей военнослужащих и представители местной администрации

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Атомный ракетный подводный крейсер проекта 955А ("Борей-А") "Император Александр III" Тихоокеанского флота вернулся в пункт базирования на Камчатке после длительного похода. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" Тихоокеанского флота успешно завершил выполнение поставленных боевых задач в зоне ответственности флота и вернулся в пункт базирования на Камчатке. Экипаж подводного крейсера провел в море около трех месяцев", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, по прибытии экипаж встретили командующий Подводными силами Тихоокеанского флота, Герой России, контр-адмирал Валерий Варфоломеев, личный состав дивизии подводных лодок стратегического назначения, члены семей военнослужащих и представители местной администрации.

Варфоломеев в свою очередь поздравил экипаж с успешным выполнением поставленных задач в море, отметив значимость их вклада в обеспечение безопасности страны. В ходе торжественной церемонии он вручил командиру подводной лодки запеченного поросенка, а отличившимся тихоокеанцам были вручены ведомственные награды и погоны с присвоением очередных воинских званий.

"После кратковременного отдыха и пополнения запасов до требуемых норм экипаж АПЛ продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки Подводных сил Тихоокеанского флота", - добавили в пресс-службе.

О крейсере

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" - седьмой по счету среди субмарин проекта 955/955А (шифр "Борей/Борей-А"). Каждый из кораблей несет 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". АПЛ была заложена 18 декабря 2015 года, спущена на воду 29 декабря 2022 года.

11 декабря 2023 года Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах "Красноярск" проекта 885М ("Ясень-М") и "Император Александр III" проекта 955А ("Борей-А"), которая ознаменовала их включение в состав Военно-морского флота России.