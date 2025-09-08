Боец также добавил, что украинские военные чаще оставляют их на поле боя и уходят

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Украинские войска в селе Новоселовка Днепропетровской области добивали своих раненых сослуживцев, рассказал ТАСС разведчик-пулеметчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Икона.

"Они своих бросают, добивают даже своих трехсотых, чтоб не тащить, чтоб он нам не попал в плен и не могли его допросить", - сказал военнослужащий.

Он также добавил, что ВСУ чаще оставляют раненых сослуживцев на поле боя и уходят.

В начале сентября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Новоселовка в Днепропетровской области.