В Херсонской области фронт часто описывается сочетанием "позиционная война". Но и здесь не бывает абсолютного затишья, напротив — зачастую плотность огня высокая. В этих условиях разведчики 127-й отдельной бригады 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" провели сложнейшую операцию, взяв под контроль железнодорожный Антоновский мост. По своей сути она сопоставима с операцией "Поток" в Курской области: в условиях ограниченного пространства с помощью смекалки военные достигли своей цели

План, тщательная подготовка и твердость духа

Во время курской операции "Поток" российские военные преодолели около 15 км внутри трубопровода и совершенно неожиданно для ВСУ выбрались на поверхность у Суджи.

В Херсонской области битва шла не под, а над землей: разведчики пробрались в техническое помещение моста, уничтожив силы противника внутри и водрузив над объектом флаг.

Если смотреть со стороны, возникает мысль, что для военного это "билет в один конец": болотистая местность и полностью простреливаемая территория, на стороне противника западное вооружение, которое они не жалеют, рои дронов, готовые уничтожить все на своем пути. Тем не менее парни смогли выжить и четко выполнить задачу благодаря плану, тщательной подготовке и твердости духа. О деталях операции рассказали сами разведчики в перерывах между занятиями на полигоне.

© Даниил Михайлов/ Елизавета Демидова/ ТАСС

Готовилась операция долго: было необходимо продумать все нюансы, признается командир батальона Барс, при этом с самого начала сомнений в успехе не было. Не без гордости за проделанную работу и бойцов подтверждает: это самая крупная операция за время нахождения на левобережье.

"Зимой там холодно, а летом очень жарко — мост металлический. Пацаны действовали в условиях адской жары. Противник не давал им продвигаться, делая постоянные сбросы с FPV-дронов, но в итоге все равно зашли и все сделали", — рассказал Барс.

Опыт ребятам достался потом и кровью, но своими действиями они взяли мост, освободив себе серьезное пространство для маневра.

Мост в полную величину

Комбат отмечает, что на подготовку тоже было потрачено немало сил — для успеха операции бойцам нужно понимать, как они будут работать и с чем столкнутся. На полигоне соорудили деревянный макет моста, а точнее, технического прохода, который в мирное время использовался для его обслуживания, — именно там парни несколько недель работали и даже ночевали.

"Своим ротам БПЛА ставил задачу облететь мост, все посмотреть, все доложить, какие там перекладины, как все закреплено. Они все сняли, мы все изучили. Помимо моста на полигоне, в расположении сделали такой же макет. Когда шла непосредственно подготовка группы к выполнению задачи, они на полигоне работали, а потом при сборе на задачу — на это двое суток — они еще некоторые моменты и в расположении проходили", — пояснил Барс.

Разведчик-снайпер Колыван в мирной жизни работал железнодорожником в депо и по иронии судьбы стал участником именно этой операции. "Мы отрабатывали сам заход в мост, передвижения внутри технического тоннеля. Там внутри крестовина, у каждого рост свой — все были подготовлены к тому, что придется в три погибели складываться и не задерживаться в проходе", — поделился он.

Разведчик уточнил, что противника нельзя недооценивать: он сложный, хитрый, обученный западными инструкторами, но российские военные не уступают, и даже происходит своеобразный обмен опытом при столкновении. Говорит, было страшно на задаче, ведь "только дурак не боится", но все удалось — была сильная мотивация.

© Елизавета Демидова/ ТАСС

"Командование сделало ударение на маскировку, на маневренные передвижения. Было выдано все нужное оборудование, экипировка в виде маскхалатов, антидроновых одеял и всякие визоры, приборы ночного видения", — отметил Колыван. Пробирались к мосту через камыши.

Технический проход — 2 м, высота гораздо ниже, перекладины крест-накрест преграждают путь, побуждая оставить надежду всякому входящему. Увидев его на полигоне и попробовав по нему полезть, мы с коллегой осознали: в полный рост там действительно не встать, даже пролезть через перекладины получилось не сразу. И это без учета необходимого для работы утяжеления в виде бронежилета, оружия, боекомплекта и других вещей общим весом около 50 кг.

Разведчики показали нам мастер-класс и, понаблюдав за нашими передвижениями, в шутку предложили поработать с ними над своей формой. Командир группы Монгол пояснил, что у разведчиков расписан каждый час: от огневой до физической подготовки, обязательны занятия по тактической медицине. При этом он считает, что для службы в разведке больше все-таки важны не сила и выносливость, а интеллект и мотивация — бойцы проходят определенный отбор.

"Разведчик в первую очередь должен быть умным, а мышцы ему нарастят", — добавляет он, контролируя правильность выполняемых бойцами упражнений. Монгол также считает, что этап подготовки помогает определить психологическую готовность бойца к задачам: если он выдерживает тяжелую физическую нагрузку, не ломается от занятости, он сможет себя проявить и на задаче.

Приехавший на квадроцикле замкомандира группы Дандос, рассказывая о подготовке к операции, уточняет: командирам тоже нужно всегда работать над собой. "Нельзя врать бойцам, надо, чтобы они понимали, что от них надо. Надо, чтобы они равнялись на уверенных командиров. Этому принципу мы и следуем", — поясняет он.

Имея богатый военный опыт, Дандос также понимает, насколько важно бойцу чувствовать опору и поддержку. "Мы мотивируем еще и тем, что заберем с задачи в любом случае: ранеными или даже погибшими. Это еще один наш принцип", — хладнокровно добавляет он.

Момент Х

Про саму операцию и Монгол, и Дандос рассказывают без эмоций, лишь передавая факты — такая работа, такие будни. У Монгола не было сомнений, что именно они пойдут на эту задачу, был готов к этому приказу. При этом он поделился: когда все началось, он мечтал выполнить задачу и вернуться живым. Добродушно посмеиваясь, он сказал: "Хотелось просто-напросто приехать на пруд с карасиками. Я сам не рыбак, просто хотелось в тишине посидеть".

Оба говорят, что подход к мосту был очень сложный не только из-за рельефа местности, но и из-за разнообразных дронов. "Противник также периодически отрабатывал беспокоящим огнем при помощи артиллерии, ствольной техники. Двигались аккуратно, как следует разведчикам, тихо, скрытно. Пришлось прикрываться антидроновыми накидками", — делится Монгол. За все годы службы, отмечает он, не слышал про такую крупную сложную операцию. Ему было интересно это пройти — опыт колоссальный.

Внутри технического помещения уже не было полноценного пола, приходилось двигаться по каркасным усилениям с промежутками от метра до полутора. К тому же противник заминировал проход и сделал очень серьезные укрепзаграждения. Хотя и командование полностью обеспечило бойцов всеми необходимыми средствами защиты, очень много было БПЛА, вспоминает Дандос. Вражеские дроны прошибали стены со всех сторон, "Баба-Яга" не раз кружила над парнями, поэтому очень важную роль сыграла поддержка с воздуха.

Для дронщиков это было отдельное испытание и не менее ценный опыт. Сидя в блиндажах недалеко от моста, они оказывали постоянную поддержку разведчикам. Они сбивали украинские беспилотники, точечно доставляли продукты и боеприпасы, сбрасывая их в небольшие щели моста. Командир роты с позывным Гнев говорит, что ВСУ оказывали активное противодействие, использовав РЭБ и другие средства для глушения дронов, однако получалось это обойти. "Бабу-Ягу" они часто запускали, каждую ночь их сбивали. Есть расчеты, сбившие до 50 дронов "Баба-Яга" всего за несколько ночей. Вообще их не жалели", — отметил он.

Но благодаря расчетам БПЛА также удалось минимизировать передвижение противника и подвоз провизии и боеприпасов, подчеркнул оператор FPV-дрона с позывным Атей. "Это привело к бегству противника и позволило выполнить задачу", — сказал боец.

Разведчик-снайпер с позывным Ровер, водрузивший флаг на мост, с благодарностью отмечает работу дронщиков и рэбовцев — "со всех сторон наши подразделения помогали". Сквозь балаклаву видна улыбка, когда речь заходит о моменте с триколором. Делится — это было непередаваемое ощущение, когда стало понятно, что операция успешно завершилась.

"Само направление очень непростое. Очень много болот, проток, рек, островов. И, соответственно, мост сам находится на возвышенности. И оттуда можно очень хорошо вести наблюдение, корректировку огня. И, соответственно, я так думаю, что враг именно этим и пользовался. Они не хотели мост сдавать просто так. Это было счастье, что наконец-таки наша доблестная разведка водрузила все-таки флаг", — пояснил Ровер. А затем, вспомнив о товарище, тяжело вздохнул и после паузы добавил: "Мы с Правдой флаг повесили. Царство ему Небесное".

Награждение

Все разведчики, участвовавшие в операции с мостом, получили орден Мужества. Церемония прошла в закрытом формате, чтобы не подвергать военных дополнительному риску.

© Елизавета Демидова/ ТАСС

Особое настроение и гордость возникают, когда уточняется одна деталь — разведчики пробыли на фронте в среднем чуть больше года. Комбат Барс выразил благодарность парням, он признался, что они для него после пережитого стали родными.

Монгол также с восхищением говорит о парнях, с которыми сражался бок о бок, — гордится ими, потому что проявили они себя даже лучше, чем предполагалось, и что все они достойны этой высокой награды.

Ровер, улыбаясь в ответ на вопрос о награде, подчеркивает: она больше важна для семьи — для детей, которые будут гордиться своим отцом.

После награждения военных отправили в заслуженный отпуск, после него они вернутся с силами и будут "дальше служить на благо Родине".

Елизавета Демидова, Даниил Михайлов