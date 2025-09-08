Благодаря новой линии получится выпускать до 10 тыс. БПЛА в месяц, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 8 сентября. /ТАСС/. Новая линия для производства используемых в зоне ответственности группировки войск "Днепр" дронов запущена в Хабаровске. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что при содействии региона дроны "Велес" впервые ударили по ВСУ, а сейчас их уже массово применяют в зоне ответственности группировки войск "Днепр". "В Хабаровске вместе с губернатором Дмитрием Демешиным запустили новую линию на заводе "Аэро-Хит" - крупнейшем производителе БПЛА на Дальнем Востоке", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его данным, благодаря новой линии получится выпускать до 10 тыс. дронов в месяц. "А в перспективе - запуск линейки гражданских БПЛА, которые точно пригодятся и аграриям Херсонской области", - добавил губернатор.