Соответствующий указ подписан

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества начальника Генштаба РФ генерала армии Валерия Герасимова. Указ об этом подписан.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича", - говорится в документе.

8 сентября Герасимову исполнилось 70 лет.

О Герасимове

Герасимов родился 8 сентября 1955 года в Казани. В 1977 году окончил Казанское высшее танковое командное училище. Командовал взводом, ротой, батальоном в Северной группе войск и Дальневосточном военном округе. После окончания в 1987 году Военной академии бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского проходил службу начальником штаба и командиром танкового полка, начальником штаба мотострелковой дивизии в Прибалтийском военном округе. С 1993 по 1995 годы - командир мотострелковой дивизии в Северо-Западной группе войск. После окончания в 1997 году Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации проходил службу в должностях первого заместителя командующего армией в Московском военном округе, заместителя командующего, начальника штаба и командующего 58-й армией в Северо-Кавказском военном округе.

С 2003 по 2005 годы занимал должность начальника штаба Дальневосточного военного округа, с 2005 года - начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск ВС РФ, а с декабря 2006 года - начальник штаба Северо-Кавказского военного округа.

В декабре 2007 года назначен командующим войсками Ленинградского военного округа, а в феврале 2009 года - командующим войсками Московского военного округа.

С декабря 2010 года - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ. С 26 апреля 2012 года - командующий войсками Центрального военного округа. Указом президента РФ от 9 ноября 2012 года назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первым заместителем Министра обороны Российской Федерации.

В январе 2023 года Герасимов был назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО.

Герой Российской Федерации. Награжден орденами Святого Георгия III и IV степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени с мечами, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени c мечами, орденом "За военные заслуги", орденом Почета, орденом "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени и рядом медалей.