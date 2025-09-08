Военнослужащие применяют свои опыт и навыки по применению беспилотников в гражданской сфере, рассказал председатель Ассоциации ветеранов СВО Москвы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Отрасль БПЛА является наиболее популярной среди ветеранов специальной военной операции. Об этом в личной беседе с ТАСС рассказал председатель Ассоциации ветеранов СВО Москвы Владислав Гусев.

"Сейчас основной отраслью для трудоустройства ветеранов является применение беспилотных летательных аппаратов, но уже в гражданской сфере. Очень много ребят у нас работают инструкторами по этому направлению. Много ребят применяют свои опыт и навыки по использованию БПЛА в гражданской сфере, а именно, например, в тушении пожаров или добыче полезных ископаемых. Эта сфера очень обширна и стала показателем того, как технологии из боевых действий перетекают в мирную сферу и активно сейчас используются, особенно в Москве", - сказал Гусев.

Кроме того, он отметил, что ассоциация регулярно получает обратную связь об успехах подопечных на новом рабочем месте. "Хорошая история выходит, когда в компании работают несколько ветеранов друг с другом и такой "группой" совместно вливаются в мирную жизнь в гражданской компании", - добавил он.