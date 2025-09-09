Российских военнопленных выстроили в шеренгу и казнили, так как они не сдались "в строжайшем соответствии с Женевской конвенцией", сообщил Бенджамин Рид

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Наемники формирования Chosen Company ("Избранная рота") неоднократно совершали военные преступления, в частности, в октябре 2023 года в ДНР была расстреляна группа пленных российских военнослужащих. Об этом рассказал американский наемник Бенджамин Рид в интервью Марии Бутиной специально для ТАСС.

"Когда я был в Chosen Company, если я правильно помню, то это было 13 октября, их (наемников - прим. ТАСС) выбили с позиций где-то под Первомайском. Они отступали буквально в каждом секторе. Некоторые парни возвращались и один говорит: "Ты знаешь, что сделал этот гребаный Зевс (наемник из "Избранной роты" - прим. ТАСС)". И как мне объяснили, пленных выстроили в шеренгу и казнили, как в [сериале] "Братья по оружию". Это было мое первое осознание того множества военных преступлений, совершенных Chosen Company под командованием Райана О'Лири", - сказал Рид.

Он добавил, что военные преступления Chosen Company в своем дневнике описал, в частности, военный медик Каспар Гроссе. "Был такой Каспер Гросс (Каспар Гроссе), немец. Он студент-медик, хотел получить практический опыт в медицине на Украине, сейчас вернулся к медшколу в Западную Европу. Он начал записывать военные преступления. Вроде тех, когда парни умоляли оставить их в живых, а их застрелили в голову и прочее, многочисленные случаи казней", - сказал Рид.

Наемник уточнил, что пытался получить разъяснения, но не получил четкого ответа. "Я спросил у вербовщика с позывным Донат: "Мы что, будем стрелять в военнопленных?" И он ответил: "Если они не сдаются в строжайшем соответствии с Женевской конвенцией, то да, мы их казним". Я спрашиваю: "Что это значит? Что у них должен быть белый флаг, это имеется в виду?" Не было четкого понимания", - сказал Рид.