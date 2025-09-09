Операторы дронов продолжают наносить серьезный урон ВСУ и демонстрируют высокую точность и эффективность в выполнении задач, отметили в Минобороны

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожили украинский танк на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают наносить значительный урон ВСУ, демонстрируя высокую точность и эффективность в выполнении боевых задач. Благодаря слаженной работе расчетов БПЛА был обнаружен и успешно уничтожен танк противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что высокая эффективность работы операторов FPV-дронов достигается за счет поражения целей на значительных расстояниях и благодаря оперативной работе разведки.