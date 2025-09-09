Экипаж российского истребителя ударил по бронированной автомобильной технике и пункту временной дислокации

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ поразил пункт временной дислокации и технику ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно космических сил нанес удар по бронированной автомобильной технике и пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная". Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что после уничтожения целей экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.