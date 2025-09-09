На маневрах отрабатывали новые модели взаимодействия вооруженных сил трех стран, сообщил информационный ресурс "Чжунго цзюньхао"

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Китая, России и Монголии проводят совместные учения по защите границ "Пограничное сотрудничество - 2025". Об этом сообщает информационный ресурс "Чжунго цзюньхао".

По его данным, это первые учения китайских, российских и монгольских пограничников, которые проходят 8-9 сентября в одном из приграничных районов трех стран. Их целью является повышение уровня стратегического сотрудничества трех стран в противостоянии угрозам безопасности на границе и дальнейшее укрепление взаимного доверия, указывает "Чжунго цзюньхао".

В ходе учений отрабатывались новые модели взаимодействия вооруженных сил трех стран в охране границ, совместное планирование и разведка, а также нанесение совместных ударов. Другие подробности не уточняются.