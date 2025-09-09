Марочко: армия РФ выбила ВСУ из харьковского Глущенкова

Киев отступил на вторую линию обороны, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Глущенкова Харьковской области, Киев оттянул силы и средства на вторую линию обороны. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Развивая успех севернее Редкодуба в ДНР, наши войска перешли государственную границу РФ и выбили вооруженные формирования Украины из населенного пункта Глущенково Изюмского района Харьковской области. Часть украинских боевиков, не выдержав натиска российской армии, бежала с позиций в северо-западном направлении от села, остатки украинское командование оттянуло на вторую оборонительную линию, расположенную на высотах западнее Глущенкова", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что в настоящее время бойцы РФ зачищают окрестности в районе.