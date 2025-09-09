ТАСС: в Сумской области уничтожили до 70% контратакующих штурмовиков ВСУ

Бойцы группировки "Север" отразили шесть нападений противника, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Комплексным огнем уничтожено до 70% личного состава штурмовых групп ВСУ в Алексеевке и Андреевке Сумской области при попытке контратаковать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении бойцы "Севера" отразили шесть контратак врага: две в районе Алексеевки и четыре в районе Андреевки. Комплексным огневым воздействием уничтожено до 70% личного состава, принимавшего участие в атаках", - сказал собеседник агентства.

В ходе проведения атак ВСУ задействовали бронетехнику и тяжелую дальнобойную артиллерию, в том числе САУ "Богдана", одна из них уничтожена. Кроме того, уничтожены САУ 2С1 "Гвоздика", а также две американские ББМ HMMWV, уточнил собеседник.