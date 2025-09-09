ВСУ пытаются удерживать западные окраины населенного пункта и ведут маневренные действия для возвращения контроля над утраченными рубежами, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие РФ за несколько последних суток продвинулись в Кировске (украинское название - Заречное) в Донецкой Народной Республике, под их контроль перешло порядка 70% площади населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"За несколько суток наши войска продвинулись в населенном пункте Кировск в ДНР, заняв около 70% его площади. Украинские боевики еще пытаются удерживать западные окраины Кировска и ведут маневренные действия для возвращения контроля над утраченными рубежами", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что армия РФ также расширила зону контроля у соседнего Торского, где продвинулась вдоль реки Жеребец в направлении Ямполя и соединились с другими подразделениями ВС РФ, действующими на фланге юго-западнее Червоной Дибровы соседней ЛНР.