Также военнослужащие обнаружили гексакоптер украинской нацгвардии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Южная" уничтожили наземный роботизированный транспортный комплекс противника севернее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Донецкой Народной Республике операторами БПЛА Южной группировки войск севернее Клебан-Быкского водохранилища был замечен наземный роботизированный транспортный комплекс при помощи которого производилась попытка осуществления снабжения для подразделений ВСУ. Также северо-восточнее н. п. Клебан-Бык был обнаружен тяжелый гексакоптер 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Для уничтожения целей были задействованы расчеты ударных FPV-дронов, которые точными ударами поразили технологические объекты противника", - говорится в сообщении.

© Минобороны России

В Минобороны также рассказали об уничтожении силами группировки пункта управления беспилотниками ВСУ. "Расчеты гаубицы "Мста-Б" 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на краматорско-дружковском направлении СВО. Разведчики обнаружили место подготовки к запуску БПЛА "Вампир", передав координаты артиллерийским расчетам. Слаженная работа артиллеристов позволила за считаные минуты точно поразить вражеский ПУ БПЛА, после чего операторы FPV-дронов уничтожили антенну управления неподалеку от самого пункта управления", - отметили там.