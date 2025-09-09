Советник главы ДНР уточнил, что военные были испаноговорящие

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Российские войска практически уничтожили переброшенных недавно в Днепропетровскую область испаноговорящих наемников. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, по позициям, куда были отведены уцелевшие группы, также были нанесены авиаудары.

"После серии авиаударов ВСУ рассредоточили испаноговорящих наемников в селах Великомихайловка и Новопетровское. По этим позициям также были нанесены авиаудары. Сейчас можно констатировать, что рота иностранцев, которую на границу ДНР и Днепропетровской области перебросили недавно, практически уничтожена", - сказал Кимаковский.

Ранее сообщалось о переброске испаноговорящих наемников на границу ДНР и Днепропетровской области и их потерях в результате ударов ФАБ.