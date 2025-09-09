Украинские военные не справились с большим числом раненых, отметили в российских силовых структурах

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Взвод военнослужащих 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросил группу тяжелораненых сослуживцев после авиаудара по селу Калиновское в Днепропетровской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, украинские военные не справились с большим числом раненых.

"В Калиновском был нанесен удар ФАБ-1500 по месту дислокации подразделения 31-й бригады противника, после которого сбежал целый взвод, оставив большую группу тяжелораненых сослуживцев. Их не стали эвакуировать из-за большого риска", - сказали в силовых структурах.