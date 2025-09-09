Как сообщили в Минобороны России, над территорией Брянской области уничтожили шесть беспилотников

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 22 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"9 сентября с 17:40 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 6 - над территорией Брянской области, 5 - над территорией Курской области, 4 - над территорией Воронежской области, 3 - над территорией Орловской области, 2 - над территорией Республики Крым и по одному БПЛА сбито над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря", - сказали там.