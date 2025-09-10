В настоящее время военнослужащие "наводят последние штрихи" для установления 100-процентного контроля над ним, отметил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат"

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, практически полностью зачистив Серебрянское лесничество в Луганской Народной Республике, "наводят последние штрихи" для установления 100-процентного контроля над ним. Как сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов, в боях за Серебрянское лесничество российские бойцы сделали акцент на ударах из беспилотников.

"Серебрянское лесничество практически полностью зачищено, последние штрихи там наводятся (для его полного освобождения - прим. ТАСС). <...> Конечно, сегодня основной акцент делается на беспилотники. И мы начинали войну старыми, дедовскими методами: артиллерией, танками, стрелковым оружием, - сегодня основной акцент на беспилотных войсках. Конечно, как и по всей линии фронта, так и в Серебрянском лесничестве было огромное количество беспилотников, примененных по нашим подразделениям, беспилотных птиц разной модификации. Как и мы поменялись - тоже сделали очень большой акцент на беспилоте. Мы тоже выросли в этой сфере. Мы выбиваем, уничтожаем противника в большинстве своем беспилотной авиацией. Поэтому надо отметить, что мы идем на шаг впереди нашего противника, развиваемся", - сказал он.

Алаудинов добавил, что на данный момент сложно установить национальность солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников, ликвидированных российскими бойцами в боях в Серебрянском лесничестве, поскольку для этого необходимо провести ДНК-экспертизу.

Серебрянское лесничество расположено рядом с Кременной в ЛНР.