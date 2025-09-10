Цель обнаружила воздушная разведка, отметило Минобороны

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки "Восток" уничтожил буксируемую гаубицу М119 производства США в районе Новогригоровки Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что позиция была обнаружена в ходе разведки с воздуха. "Среди обнаруженных целей оператор БПЛА зафиксировал боевую работу буксируемой гаубицы М119 американского производства. По выявленной огневой точке отработал расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет". Прямым попаданием гаубица была уничтожена с детонацией боекомплекта", - рассказали в Минобороны.

© Минобороны России

Там рассказали, что операторы ударных FPV-дронов группировки раскрыли и уничтожили позицию противника в Запорожской области, где располагалась живая сила и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства. Кроме того, расчет автоматического гранатомета АГС-17 уничтожил место сосредоточения живой силы в Днепропетровской области.