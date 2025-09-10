Противник пытался атаковать, сообщили силовики

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские военные уничтожили штурмовую группу из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, попытавшуюся контратаковать в районе Волчанска. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На левобережье Волчанска воины "Севера" продвинулись на 150 м и заняли три технических здания, закрепляются. Противник предпринял одну контратаку, успеха не имел. В ходе контратаки враг задействовал штурмовую группу из состава 42-го омпб 57-й2 омпбр. В результате огневого воздействия весь личный состав группы уничтожен, выживших нет. Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты", - уточнил собеседник.

Как сообщали ранее силовики, на левобережье Волчанска и на востоке города продолжаются ожесточенные бои. ВСУ перебрасывают на эти территории резервы.