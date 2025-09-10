Боевую задачу выполнили операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных дронов Южной группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 и БТР М113 ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск уничтожили 122-мм САУ 2С1 и бронетранспортер М113 американского производства на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции", - сказали там.

Расчеты артиллерии и FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка, получив координаты от разведчиков о местонахождении САУ 2С1, в паре нанесли огневое поражение и уничтожили ее.

Также операторы ударных беспилотников поразили БТР М113 американского производства с живой силой противника.

Цели были уничтожены, не оставив противнику возможности ее восстановления, уточнили в ведомстве.