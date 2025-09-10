Это связано с тем, что водителей и медиков мобилизовали ТЦК, уточнили в российских силовых структурах

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Жители приграничных населенных пунктов Сумской области остались без продовольствия и медицинской помощи, так как водителей и медиков мобилизовали. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В приграничных населенных пунктах Сумской области, подконтрольных ВСУ, местные жители остались без продовольствия и больниц из-за того, что всех водителей, подвозивших в местные магазины провизию, и медиков мобилизовали ТЦК. Части ВСУ, дислоцированные в этих районах, бездействуют", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что многие гражданские лица уехали из Сумской области, а солдаты ВСУ заселяются в Сумах в пустые или брошенные жителями дома. По данным силовиков, это происходит из-за нежелания гражданского населения "соседствовать с военнослужащими". На этом фоне возникали конфликты между местными жителями и ВСУ.