ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Многофункциональный наземный робототехнический комплекс (НРТК) "Курьер" помог штурмовой группе перехватить инициативу при зачистке опорного пункта украинских войск в районе Федоровки. Об этом журналистам рассказал военнослужащий группировки войск "Южная" с позывным Старый.

По его словам, штурмовой группе предстояло выполнить задачу в районе Федоровки - зайти с фланга и зачистить опорный пункт противника в лесополосе. При выдвижении бойцы вступили в контакт с противником и оказались под интенсивным огнем, после чего командованию был направлен запрос на поддержку.

"Командование послало нам его (НРТК „Курьер“ - прим. ТАСС) на помощь, он подошел, тем самым оказал довольно-таки эффективное огневое воздействие на противника, тем самым подавив его (противника - прим. ТАСС) мощь. А нам дал возможность перехватить инициативу, а это уже самое, скажу вам, при штурме самое главное - это перехватить инициативу противника", - сказал он.

В свою очередь, военнослужащий с позывным Фаго рассказал журналистам, что комплекс оснащен автономной системой радиоэлектронной борьбы, которая самостоятельно включается и отключается при обнаружении вражеских беспилотников. Кроме того, НТРК "Курьер" может устанавливать минно-взрывные заграждения - до 10 мин одновременно на дистанции до 25 километров от точки запуска, а также оснащается системой "Тропа" для разминирования и создания проходов в минных полях.

По словам военнослужащего, "Курьер" может доставлять боеприпасы и продовольствие в труднодоступные районы, буксировать еще один НРТК "Курьер" без существенного увеличения расхода топлива, управляться с любой точки на земле. Также машина оснащена передними и задними камерами.