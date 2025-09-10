ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК в Западной Украине

Также ночным ударом высокоточным оружием и БПЛА российских войск поражены цеха Львовского бронетанкового завода, а также Львовского авиазавода "ЛДАРЗ"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские войска ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, Виннице и Львове. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Виннице и Львове. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в военном ведомстве.

Там также уточнили, что на данных предприятиях украинского ВПК осуществлялись производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ, выпуск двигателей и электронных комплектующих к ним, а также беспилотных летательных аппаратов.

Также ночным ударом высокоточным оружием и БПЛА российских войск поражены цеха Львовского бронетанкового завода, а также Львовского авиазавода "ЛДАРЗ", которые находятся на южной и юго-западной окраине города.

"На южной и юго-западной окраинах города Львов поражены цеха Львовского бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт и модернизация бронетанковой техники, а также Львовского авиазавода "ЛДАРЗ", где производились беспилотные летательные аппараты большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолетов ВСУ", - говорится в сообщении.