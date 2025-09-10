Удар нанесли авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ нанес удар личному составу и пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил [России] нанес удар личному составу и пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная". Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.