МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Новобранцев в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ отправляют на штурм сразу после прибытия, из-за чего они часто погибают или пропадают без вести. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Одна из родственниц погибшего военнослужащего рассказала, что после прибытия в полк новобранцев сразу отправляют на штурм, после чего они в большинстве случаев погибают или пропадают без вести", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при этом в соцсетях командования полка создается ложный образ лучшего подразделения, где люди становятся героями. "На деле же героями становятся те, кто больше всего отправил личного состава на убой, но никак не те, кто погиб или пропал на поле боя", - отметил собеседник ТАСС.