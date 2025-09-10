Военный указал, что солдатам ставят "невыполнимые задачи"

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Мобилизованных в ряды националистического батальона "Азов" (запрещен в РФ, признан террористическим) отправляют на боевые задания в качестве "пушечного мяса". Об этом сообщил журналистам взятый в плен группировкой войск "Запад" военнослужащий 3-й ОШБ ВСУ нацбатальона "Азов" Александр Федотов.

"Нас кидают просто на "пушечное мясо", и все. Нам ставят невыполнимые задачи и просто заставляют людей воевать и убивать, отправляют на зачистки, на всякое такое. Благо, что я не был на зачистках, я был на "закрепах" (закрепление на занятых рубежах после штурма - прим. ТАСС)", - сказал Федотов.

Он уточнил, что сам родом из Одесской области, в подразделение был мобилизован после задержания за распитие алкоголя в общественном месте. После короткой медкомиссии без обучения он был отправлен в окопы.