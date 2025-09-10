Солдат противника сообщил, что в плену с ним обошлись лучше, чем его сослуживцы

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" (запрещен в РФ) Александр Федотов рассказал журналистам, что сдался в плен и остался жив благодаря российскому дрону.

"Они (украинцы - прим. ТАСС) сидят в блиндаже, просто в норе. Они очень боятся, что либо пролетит дрон и скинет сброс, либо пролетит 82-й миномет (снаряд калибра 82 мм - прим ТАСС). [Один из солдат ВСУ сказал , что один русский] "другого замочат на входе, пусть стоит на входе контролер, дежурит, пока не убьют". Ко мне так, потому что я на русском говорю, я русскоязычный. Вот, вышел из блиндажа, [действовал] по инструкции на листовке: увидишь дрон, просто кидай оружие и маши дрону, и дрон тебя отведет. Вот пошел за дроном, над головой руки с белым платочком", - сообщил он.

Пленный добавил, что дважды пытался покинуть подразделение, где проходил службу и уйти в "самовольное оставление части или "сочи", за это был наказан - его отправили на передовую на 100 дней. Он отметил, что российские бойцы в плену с ним обошлись лучше, чем его сослуживцы, которые выгоняли его на "верную смерть" караулить их укрепление, в то время как российские бойцы накормили и оказали первую медицинскую помощь.

Отмечается, что военнослужащий был взят в плен группировкой войск "Запад".