Александр Федотов признался, что больше не хочет иметь дела с этой структурой

ЛУГАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" ("Азов" запрещен в РФ, признан террористическим) Александр Федотов, который был насильно мобилизован в подразделение, рассказал журналистам, что раскаивается в своем членстве в этой структуре.

"Я не хочу жить в националистическом государстве, я не хочу приспосабливаться под них, мне это противно, мне от этого тошно. И за это я прошу перед вами прощения, я чувствую себя виноватым. И не хочу просто иметь дело с ними, потому что они людей ни во что не ставят, они людей просто кидают как мясо", - рассказал пленный.

Он уточнил, что его воспитанием занимались не родители, а прадед и прабабушка, которые прошли Великую Отечественную войну. На войну прадед ушел после гибели его семьи в ходе боев с нацистской Германией. Сам Федотов утверждает, что с 2014 года был против боевых действий в Донбассе и выступал против национализма, однако был пойман сотрудниками национальной полиции в Одессе и отправлен на фронт.

Пленный также отметил, что оказался в подразделении, рассчитывая в дальнейшем покинуть Украину нелегально, так как многие военнослужащие стремились избежать участия в боевых действиях. По его словам, распространенной практикой среди бойцов было самовольное оставление части, поскольку они осознавали истинные намерения украинского руководства и командования.

Как отметил Федотов, украинские командиры зарабатывают на вооруженном конфликте деньги, отправляя солдат на верную гибель и забрасывая их вслепую на позиции. По этой причине он сам пытался дважды дезертировать, а при первой возможности, по его словам, сдался российским бойцам.

Военный ВСУ был взят в плен группировкой войск "Запад".