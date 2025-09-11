ВС РФ апробируют дрон-ракету "Залп-1" для перехвата многоцелевых высотных БПЛА

"В пике разработка достигает порядка 310 км/ч", сообщили в центре беспилотных компетенций

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские подразделения начали апробировать новейшую дрон-ракету "Залп-1" для перехвата многоцелевых высотных украинских беспилотников. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель организации-разработчика - Центра беспилотных компетенций - с позывным Барс.

"Мы создали новый образец - это дрон-ракета для перехвата воздушных целей "Залп-1" FPV-ПВО. Подобных аппаратов выпущено пока менее 100 штук. Они направлены на апробацию в зону спецоперации. Основное преимущество дрона - его скорость, которая в пике достигает порядка 310 км/ч и, соответственно, позволяет догнать многоцелевые высотные украинские беспилотники", - рассказали в организации.

По словам официального представителя Центра беспилотных компетенций, новый аппарат можно вернуть для дальнейшего использования. "Если мы не видим цель, то не активируем боеприпас. А если не смогли поразить цель, то с помощью второй камеры управляем дроном как обычным коптером и можем посадить его на землю для дальнейшего использования", - уточнили в организации.

В центре добавили, что полезная нагрузка аппарата составляет 500 гр и "убирается в специальный футляр".