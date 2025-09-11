В РФ создали спецотряд БПЛА с пунктом управления за сотни километров от фронта

Им передали дроны "Скворец" и программно-аппаратные комплексы "Орбита"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Первый специальный отряд БПЛА с пунктом управления дронами, который находится на расстоянии сотен километров от передовой, создан в армии России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

В ЦБСТ уточнили, что тыловой центр управления разведкой и ударными БПЛА создан на базе подразделения "Сомали" и 24-й отдельной мотострелковой бригады совместно с партией "Единая Россия". Им переданы дроны "Скворец" и программно-аппаратные комплексы "Орбита".

"ЦБСТ создает первый в российской армии специальный отряд БПЛА, способный в рамках одного пункта управления на удалении в сотнях километров от ЛБС объединять и оператора самолета-разведчика, и оператора ударного БПЛА. На ленточке назначенный солдат с рюкзаком беспилотников просто будет периодически выбегать из укрытия, ставить дрон на землю, нажимать на нем кнопку и убегать обратно", - сказал председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

В пресс-службе напомнили, что ранее ЦБСТ тестировал применение программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Орбита" совместно со своими резидентами - производителем дронов "Овод". Интеграция ПАК "Орбита" с дроном "Скворец" и системой ретрансляции его сигнала обеспечивает максимальную эффективность применения без удорожания стоимости поражения цели. Программно-аппаратный комплекс "Орбита" значительно упрощает работу операторов, сокращая время их обучения с четырех недель до одного часа. Освободившееся время может быть направлено на освоение тактической подготовки, инженерно-саперных дисциплин и других ключевых навыков. Система использует искусственный интеллект и нейросетевые алгоритмы, которые помогают оператору выявлять цели, сопровождать их и поражать даже в условиях активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.

"Орбита" и "Скворец" позволят вывести работу подразделений на новый уровень: ускорить разведку, повысить точность ударов и снизить нагрузку на операторов. Это уникальный опыт, настоящий пример того, как инновации напрямую служат нашим защитникам. Он позволит нашим бойцам действовать максимально эффективно и безопасно. Мы делаем все для того, чтобы фронт получал самые передовые решения отечественных разработчиков, а время на подготовку бойцов использовалось максимально эффективно", - сказал руководитель Центрального исполкома "Единой России", секретарь Наблюдательного совета ЦБСТ Александр Сидякин.

Автономная некоммерческая организация "Центр беспилотных систем и технологий" (АНО "ЦБСТ") учреждена ПАО "Банк ПСБ" и Некоммерческим фондом поддержки патриотических инициатив "Наша правда" в феврале 2024 года при поддержке Администрации президента Российской Федерации, Государственной думы и Совета Федерации, Минпромторга России, правительства Москвы и партии "Единая Россия".