ЛУГАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Буферная зона на стыке Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики должна быть минимум 30 км, это снизит количество артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины по территории ДНР. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

"С учетом сил и средств украинских боевиков, а также тактико-технических характеристик различных видов и типов вооружений нам нужно продвигаться на участке у Сосновки еще как минимум на 30 км, для того чтобы хотя бы артиллерийские снаряды и артиллерийские типы некоторых вооружений не доставали до границ Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Об освобождении Сосновки бойцами "Востока" в Минобороны РФ сообщили 11 сентября. Как ранее сообщал ТАСС Марочко, Сосновка находится в 10 км от границы с ДНР.