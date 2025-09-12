Военнослужащему удалось дойти до основной штурмовой группы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Боец штурмового подразделения группировки войск "Центр", перебегая участок открытой местности под Красноармейском в ДНР, увернулся от нескольких атаковавших его украинских FPV-дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ, также предоставив кадры с разведывательного дрона.

"Военнослужащий алейского мотострелкового соединения группировки в ходе выполнения боевой задачи преодолевал открытый участок местности, вдоль уничтоженной лесополосы. На пути движения ему пришлось отразить несколько атак FPV-дронов, а также избежать сброса боеприпасов с вражеских беспилотников", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что бойцу удалось дойти до основной штурмовой группы.