Данный показатель в два раза выше аналогичного периода августа, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие с начала сентября уничтожили около 30% автомобилей Вооруженных сил Украины в тыловых районах Донецкой Народной Республики, снабжающих тыловые подразделения ВСУ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"По перехваченным данным стало известно, что одно из подразделений материально-технического обеспечения украинских боевиков в своем докладе вышестоящему руководству в разряд проблемных вопросов включило увеличение поражений бойцами ВС РФ автомобильных колонн с грузом тылового обеспечения в 20-км зоне от линии боевого соприкосновения. В частности, на трассах Изюм - Славянск - Краматорск - Дружковка ударные дроны и высокоточные боеприпасы российской армии с начала сентября уничтожили около 30% автомобилей, осуществляющих тыловое обеспечение вооруженных формирований Украины в данном районе, что в два раза выше, чем за аналогичный период августа", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что упомянутое подразделение ВСУ также предложило командованию оборудовать все машины системами радиоэлектронной борьбы, а также включить в состав колонн с техникой, перемещающихся в тыловых районах ДНР, средства противовоздушной обороны.