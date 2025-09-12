Однако военный эксперт отметил, что ситуация с ударными дронами продолжает оставаться сложной

ЛУГАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала недели "немного снизили" число ударов по прифронтовым территориям Луганской Народной Республики, расположенным на сватовско-кременском участке фронта. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

"С начала текущей недели украинские боевики немного снизили количество террористических атак на мирное население прифронтовых населенных пунктов ЛНР, расположенных на сватовско-кременском участке фронта. Однако ситуация с ударными дронами продолжает оставаться сложной: вооруженные формирования Украины ежедневно пытаются преодолеть наши системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы для нанесения ударов по тыловым районам", - сказал он.