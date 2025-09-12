Пункты управления были уничтожены вместе с оборудованием и личным составом ВСУ

ДОНЕЦК, 12 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы БПЛА в ходе наблюдения за лесным массивом выявили площадки для запуска и укрытия операторов ВСУ, откуда производилось управление дронами. Координаты целей были незамедлительно переданы расчетам ствольной артиллерии. В результате огневого поражения пункты управления БПЛА ВСУ уничтожены вместе с оборудованием и личным составом", - говорится в сообщении.