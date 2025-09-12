Мобилизованные находятся на обучении не более недели

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" комплектует штурмовые группы из неподготовленных мобилизованных, которые провели в учебке не более недели. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Так называемые покупатели из 425-го отдельного штурмового полка "Скала" (представители подразделения - прим. ТАСС) забирают из учебных центров неподготовленный личный состав, находящийся на обучении не более недели. Цель - быстрое доукомплектование штурмовых групп и отправка их в штурмы", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что командиры избивают до смерти военнослужащих 425-го штурмового полка ВСУ за неповиновение приказам. Также в силовых структурах уточняли, что мобилизованных украинских солдат с серьезными отклонениями по здоровью в 425-м полку направляют в роты, которые отвлекают на себя внимание во время штурмов. Кроме того, военнослужащие полка ВСУ негативно настроены в отношении командования, которое не дает им перевестись в другие подразделения. Из-за этого военные самовольно оставляют части.