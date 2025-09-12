Боевые машины пехоты новой партии штатно оснащены противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) передал в войска новые партии БМП-3 и БМД-2. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех в преддверии Дня танкиста поставил Минобороны РФ новую партию БМП-3 с полными комплектами многосоставной дополнительной защиты. Также в рамках выполнения гособоронзаказа в войска переданы боевые машины десанта БМД-2 после капитального ремонта с элементами модернизации", - говорится в сообщении.

Там отметили, что боевые машины пехоты новой партии штатно оснащены противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. Также каждая БМП получила "накидку" - комплект средств снижения заметности из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. Кроме того, все БМП-3 оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы.

"Выпуск бронетехники на предприятиях Ростеха идет в круглосуточном режиме. Сотрудники не прекращают модернизировать боевые машины с учетом опыта их эксплуатации в зоне проведения специальной военной операции. Экипажи российских военнослужащих ценят БМП и БМД за мобильность, высокую огневую мощь и простоту эксплуатации даже в самых тяжелых условиях", - приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера вооружений госкорпорации, члена Бюро Союза машиностроителей России Бекхана Оздоева.

Как подчеркнули в госкорпорации, БМП и БМД являются самой массовой и востребованной техникой на линии боевого соприкосновения. "Ежедневно эта техника решает десятки боевых задач в зоне СВО", - добавили там.