Артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА на северском направлении

Также ВС РФ поразили антенну Starlink ВСУ, сообщили в Минобороны РФ

ДОНЕЦК, 12 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"После обнаружения цели (двух пунктов управления БПЛА - прим. ТАСС) разведка передала координаты расчетам 122-мм гаубицы Д-30 6-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск. Прямыми попаданиями расчеты поразили пункты управления противника", - говорится в сообщении.

Также позиции украинских операторов дронов уничтожили артиллеристы 7-й отдельной мотострелковой бригады.

"Разведка передала координаты расположения пунктов БПЛА и антенны Starlink ВСУ расчетам 152-мм орудий "Мста-Б". Прямыми попаданиями артиллеристы 7-й отдельной мотострелковой бригады поразили пункт управления БПЛА и антенну Starlink противника", - отметили в ведомстве.