На участке фронта Меловое - Хатнее ВСУ предприняли одну попытку контратаки в районе Амбарного при поддержке бронетехники и артиллерии, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины продолжают наращивать численность войск на харьковском направлении и оказывают сопротивление. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении ВСУ продолжают наращивать численность своих войск, оказывают ожесточенное сопротивление и изредка проводят контратаки. Одновременно с этим враг нарастил количество террористических атак по мирному населению Белгородской области", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на участке фронта Меловое - Хатнее ВСУ предприняли одну попытку контратаки в районе Амбарного при поддержке бронетехники и артиллерии. Однако, указал собеседник ТАСС, эта попытка успеха не имела, и противник отошел на исходные позиции.