МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю потеряли более 435 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 435 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 57 автомобилей и 5 артиллерийских орудий. Уничтожены 32 станции радиоэлектронной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.