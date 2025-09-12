Украинские военнослужащие отказываются выполнять такие приказы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Командование 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ отправляет раненых солдат на позиции у Боровской Андреевки в Харьковской области. Украинские военнослужащие отказываются выполнять такие приказы, сообщили ТАСС в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехваты.

"Командование 115-й мехбригады ВСУ в районе Боровской Андреевки терпит крах, и новый комбриг решил прибегнуть к излюбленной в ВСУ тактике - сохранить живых и здоровых боевиков ценой жизни раненых и больных, оставляя их умирать на передней линии без эвакуации", - сказал собеседник агентства.

Это, в частности, следует из одного из радиоперехватов, в котором украинский солдат, жалуясь на свое состояние, вступил в перепалку с командиром, отдавшим приказ выдвинуться на точку.