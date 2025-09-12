Академия осуществляла подготовку офицеров спецназа, десантно-штурмовых войск, морской пехоты и разведки

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. 33-летний офицер Одесской военной академии, находившийся на лечении в госпитале, покончил с собой в помещении одного из факультетов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Украинские СМИ сообщают, что вчера в помещении факультета подготовки специалистов ракетно-артиллерийского вооружения обнаружен труп 33-летнего начальника факультета, который совершил самоубийство выстрелом из табельного пистолета. Известно, что с 4 сентября он находился на лечении в военном госпитале. По другим данным, он состоял в должности начальника курса (командир роты курсантов)", - сказал собеседник агентства.

Академия осуществляла подготовку офицеров спецназа, десантно-штурмовых войск, морской пехоты и разведки. Начальник академии генерал-майор Андрей Ковальчук 9 апреля 2024 года за неудовлетворительные результаты был уволен с должности командующего оперативным командованием "Юг" ВСУ, уточнили в силовых структурах.