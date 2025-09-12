Командир группы спецназа 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Зак уточнил, что на острове была группа около 20 военных ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины оказались не готовы отражать наступление российских военнослужащих на Алексеевском острове Херсонской области, оно началось для них неожиданно. Об этом сообщил ТАСС командир группы спецназа 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Зак.

Он уточнил, что на острове была группа около 20 военных ВСУ. По его данным, они оказали сопротивление, но хватило их ненадолго. "Моя группа должна была зайти на остров Алексеевский, закрепиться на одном из берегов, на одной из точек, указанных командиром. При закреплении мы столкнулись с противником и начался контактный бой. Противник был подавлен сильно. Психологически, конечно, они сильно не готовы. Они не ожидали нас", - сказал он.

Зак из Амурской области. Сначала был мобилизован в 2022 году, но потом отучился, получил первое звание офицера. Он вернулся уже на контрактную службу и стал командовать группой. "Мы выполнили свою задачу. Ни один боец не потерял дух, все получилось намного лучше, чем я ожидал", - добавил он.

Как вспоминает старший разведчик из Башкирии с позывным Черный, он даже почувствовал облегчение, узнав про поставленную задачу. Он отметил, что сначала противник повел себя агрессивно, но потом запаниковал. "Этот остров в перспективе поможет нам забрать реку Днепр, если поступит такой приказ", - подчеркнул он.

По словам старшего разведчика Шияна, ВСУ вели хаотичный огонь.