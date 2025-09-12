Благодаря действиям Алексея Коврисова российским бойцам удалось захватить стратегически важный район

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Младший лейтенант Алексей Коврисов в ходе захвата украинского опорного пункта броском гранаты уничтожил двоих украинских пулеметчиков, что позволило российским штурмовикам захватить позицию, сообщили в Минобороны РФ.

Штурмовая группа под командованием младшего лейтенанта Коврисова получила боевую задачу: захватить важный район, расположенный в лесополосе одного из населенных пунктов в ДНР.

"В ходе наступательных действий, когда продвижение группы было затруднено из-за плотного огня со стороны противника, гвардии младший лейтенант Коврисов, проявляя мужество и решительность, лично уничтожил двух пулеметчиков противника с помощью наступательной гранаты. Это позволило штурмовой группе продолжить наступление и успешно овладеть заданным рубежом, создав плацдарм для дальнейшего продвижения личного состава", - сказано в сообщении.

Во время отражения контратаки офицер обнаружил скрытое перемещение украинских военных и отдал приказ подчиненным уничтожить их. В результате штурмовая группа ликвидировала до 10 солдат ВСУ.

В Минобороны также рассказали о командире танкового взвода Николае Маркове, экипаж которого получил задачу уничтожить живую силу противника с закрытой огневой позиции в одном из районов ДНР. "Николай точно и своевременно отдавал целеуказания экипажу боевой машины, корректируя огонь с помощью беспилотного летательного аппарата, что позволило поразить назначенные цели с минимальным расходом боеприпасов. В результате его умелого руководства было уничтожено до 20 человек личного состава противника, а также три боевые бронированные машины", - рассказали в ведомстве.

Благодаря действиям экипажа российские штурмовики продвинулись без потерь, выбив противника с его позиций.