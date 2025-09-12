13 сентября, 02:00
Марочко: ВС РФ за неделю взяли под контроль леса юго-западнее Волчанска

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Основных успехов удалось добиться в районе населенного пункта Старица, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе боев взяли под контроль практически все леса юго-западнее Волчанска Харьковской области - в районе населенного пункта Старица. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Основные успехи в районе Волчанска развивались на этой неделе в районе населенного пункта Старица. Нашим военнослужащим удалось существенно продвинуться в данном районе, занять новые рубежи и позиции, а также освободить практически полностью лесистую местность, которая находится в данном районе", - сказал он. 

